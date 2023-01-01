Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Çavuşoğlu'na 'Pele' talimatı: Cenaze törenine katılacak

Dünya

Kosova'dan NATO'ya askeri varlığını arttırmasına yönelik talep

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesindeki NATO askeri varlığının artırılmasını talep etti. Kurti bu talebin yerine getirilmesinin ülkesinde ve tüm Batı Balkanlar'da güvenliği ve barışı iyileştireceğini belirtti.