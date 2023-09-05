Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtülü kadınlara saldırılara sert tepki: Kibir kuleleri beyhude uğraş peşinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık dört saat süren Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir kısmını ise son dönemde artan başörtülü kadınlara yönelik saldırılara ayırdı.

Söz konusu saldırılarla halkın karamsarlığa sürüklenerek çalışma, üretme, mücadele azminin kırılmak istendiğini ifade eden Erdoğan, meselenin siyasi ve ekonomik manipülasyonları aşan, insanların günlük hayatlarındaki hak ve özgürlüklerini hedef alan nobranlıklara kadar vardığını söyledi.

"Müstekbirlerin devrinin çoktan kapandı"

"Otobüslerde, metrolarda, mağazalarda, yolda insanlarımızı taciz etme noktasına varan küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de aynı azınlığın kölesi olarak gören müstekbirlerin devrinin çoktan kapandığını" söyledi.

"Kibir kuleleri tamamen beyhude bir uğraş içindedir"

Konuşmasını, “Özellikle sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını 28 milyon vatandaşımıza kesmeye çalışan kibir kuleleri tamamen beyhude bir uğraş içindedir.” sözleriyle sürdüren Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın herkesin, tüm bireylerin var olma, yaşama, kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetinde olduğunu söyledi.