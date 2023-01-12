Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başörtüsü mesajı: Meclis çözmezse son söz milletin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda başörtüsü için Anayasa teklifine ilişkin son sözü milletin söyleyeceğini ifade etti.

Türkiye'de de 20 yıldır gerçekleştirdikleri sessiz devrimlerle her kesimden vatandaşın temel insan haklarıyla ilgili taleplerini yerine getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Son olarak kadınlarımızın başörtüsü ve aile kurumuyla ilgili bir Anayasa değişikliği teklifini Meclisimize sunduk. Ancak burada bir konunun üzerinde de durmak istiyorum.”

BİZİM DİNİMİZDE BÖYLE BİR ŞEY YOK

“O da şu; Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızların üniversitelerde, okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayriinsani buluyoruz, gayriislami buluyoruz. Bir defa bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bu kızlar buralarda eğitim öğretimini almalıdır. Onlara mani bir şeyi kimse bize İslam'la tanımlamasın, anlatmasın. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor, tam aksine ‘Beşikten mezara kadar ilmi tahsil ediniz’ diyen bir dinin mensuplarıyız. Böyle bir şeyi yapamazsınız. Gerek Dışişleri Bakanlığı’mız gerek bizler bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız.”

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GEREKLİ ADIMI ATACAK

“Hak ve özgürlükleri daha da genişletme irademizin sembolü olan bu düzenlemeyle özellikle acı hatıralarımızın olduğu kılık kıyafet meselesini kesin ve kalıcı bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Türk demokrasisinin olgunluk seviyesini de gösterecek bu önemli teklif konusunda Meclisimizin gerekli adımı atacağına yürekten inanıyorum. Şayet Meclis’imiz üzerine düşeni yerine getirmezse elbette son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimizin bizatihi kendisi verecektir.”

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BU VEBALİN ALTINA GİRMEZLER

“Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan kaçarak böyle ağır bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye Yüzyılı'na demokrasi ve kalkınma eksiklerimizi tamamlamış, çok daha büyük hedeflere yönelmiş olarak güçlü bir başlangıç yapmakta kararlıyız.”

Haydutların sığınağı oldular

Avrupa’nın teröre desteğine değinen Erdoğan, “Üzülerek ifade etmek isterim ki bugün NATO’da, Avrupa Konseyi’nde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür” dedi. Kısa süre önce Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan hadiselerin bunun en son örneğini teşkil ettiğine işaret eden Erdoğan, “İyi terörist-kötü terörist ayrımının yanlışlığını bir kez daha gösteren bu olayların terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatmasını ümit ediyorum. Şimdiye kadar Türkiye’nin bölücü örgütün uzantılarına karşı sınırları içinde ve ötesinde yürüttüğü haklı mücadeleye şaşı bakanların, bundan sonra hatalarının farkına varacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

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Geri dönüş hızlanacak

Erdoğan, Suriye’nin kuzeyindeki güvenlik ortamı iyileştikçe Türkiye’deki Suriyelilerin gönüllü olarak evlerine geri dönüşünün hızlandığını söyledi. Erdoğan, “Terörden temizleyerek emniyetli hale getirdiğimiz bölgelere şimdiye kadar ülkemizden yaklaşık 550 bin sığınmacı geri dönmüştür. Rusya, Suriye ve Türkiye olarak, bir süredir yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu sayılar daha da artacaktır” dedi.

Yaralı koridoru insani görevimiz

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin arabuluculuk rolüne dikkat çeken Erdoğan, Karadeniz üzerinden tahıl koridorunu ve esir takası anlaşmasını hayata geçirerek, milyarlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen gıda ve enerji krizinin çözümüne katkı sağladıklarını dile getirdi. Erdoğan, “Şimdi Şeref Bey (Malkoç) bir teklifte bulundu o da malum özellikle yaralılar için de bir koridorun açılması, biz zaten buna varız. Biz sadece Rusya-Ukrayna değil aynı şekilde Suriye’den, aynı şekilde Azerbaycan’dan, Libya’dan yaralıları getirip hastanelerimizde tedavilerini yaptırıp geri gönderiyoruz. Bunlar bizim insani ve vicdani görevimizdir. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şahbaz Şerif’ten teşekkür

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cenevre’de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı’na mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve selle mücadelede destekleri dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür etti. Erdoğan’ın mesajı dolayısıyla son derece memnun olduğunu vurgulayan Şerif, Twitter paylaşımında Erdoğan’ın Pakistan’da selden etkilenen halk için yardım çalışmalarına öncülük ettiğini belirterek, Türkiye’nin katkıları için teşekkür etti.

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