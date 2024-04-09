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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ve Özbekistan ikili ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.

19:07 - 9/04/2024 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Türkiye ve Özbekistan ikili ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini ve gelecek süreçte ilişkileri daha da derinleştirecek adımların atılmasını sağlama kararlılığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Özbekistan
#Şevket Mirziyoyev
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