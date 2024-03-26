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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belçika'da PKK'lıların saldırısına uğrayan Türk gence geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz ile görüştü. Gence, 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Erdoğan, "Bunlar alçak, bunlar adi, bunlar ahlaksız" diyerek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

20:00 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 20:30 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lıların saldırdığı Efe Tapmaz ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lıların saldırdığı Efe Tapmaz ile telefonda görüştü.

Terör örgütü PKK/YPG yandaşı yaklaşık 150 kişilik grup, dün, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.

Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen söz konusu kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.



Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de dün gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı.

Türklere ait ev ve araçlara zarar verdiler

Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.

Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirmişti.

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.

Şehirde yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

PKK'lıların saldırısına uğrayan Türk gence geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı.

Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Erdoğan,
"Bunlar alçak, bunlar adi, bunlar ahlaksız"
ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Belçika
#PKK
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