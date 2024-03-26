Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belçika'da PKK'lıların saldırısına uğrayan Türk gence geçmiş olsun telefonu

Terör örgütü PKK destekçilerinin Belçika'daki Türk vatandaşları hedef alan provokasyonuyla ilgili yerel makamlarca soruşturma başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı, "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir" açıklamasını yaptı.