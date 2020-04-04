Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Maske ve tulum desteği verin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanlarının ardından büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla önceki gün bir toplantı gerçekleştirdi.

Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantının kapalı bölümünde Erdoğan, belediye başkanlarının şehirlerinde yürüttükleri koronavirüs ile mücadeledeki çalışmayı tek tek dinledi, izleyecekleri yol haritasını anlattı. Başkanlara maske ve tulum konusunda üretime destek yönünde talimat veren Erdoğan’ın, söz konusu ürünlerin kumaşının üretimi yapılan illerde artırılmasını istedi. Erdoğan’ın fazla maske üretiminden zarar gelmeyeceğini belirterek, komşu ülkelere de malzeme konusunda destek sağlayabileceklerini aktardığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir ve il belediye başkanlarından süreç içerisinde kronik hastalığı olan ve 65 yaş üzeri dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarıyla ilgili belediyecilik hizmetleri açısından ya da sağlık açısından taleplerin karşılanması için hassasiyet gösterilmesini istedi.

İLLER ARASINDA DA 14 GÜN KURALI

Toplantıda AK Partili belediye başkanları illerindeki durum hakkında bilgi verdi. Başkanlardan birisi de ertelenen meclis toplantılarının video konferans ile yapılması yönünde öneride bulundu.AK Parti’nin yerel yönetimler başkanlığının ‘Akıllı Şehir’ sistemi sayesinde 65 yaş üzerindeki vatandaşların tespit edildiği de konuşuldu. Belediye başkanları Kovid-19 mücadelesinde yaptığı çalışmaları da sundu.