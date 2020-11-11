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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Berat Albayraka teşekkür
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkür

Berat Albayrak'ın görevden affıyla boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Cumhurbaşkanı Kararı ile Lütfi Elvan atanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Albayrak'a görevi boyunca verdiği önemli hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle vazifesinden affını istedi ve biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfü Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni bakanımıza görevinde başarılar diliyorum, Rabbim mahçup etmesin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Berat Albayrak'ın pazar akşamı sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevden affını istemişti. Cumhurbaşkanı Kararı ile Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atanmıştı. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Albayak'a teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkür
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sağlık sorunları sebebiyle affını isteyen eden Berat Albayrak ile ilgili, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde özellikle de iki sismik araştırma, 3 sondaj gemisinin ekonomik sıkıntılar döneminde ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle affını istedi. Biz de Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk.' ifadelerini kullandı.


"Kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlar tamamen masa başında uydurulan haberler"

Sağlık sorunları nedeniyle affını isteyen Albayrak'ın talebini kabul ettiklerini belirten Erdoğan, "Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin. Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler" dedi.

Lütfi Elvan'dan atanmasına ilişkin ilk açıklama: Bana da sürpriz oldu
OYNAT 00:18
Lütfi Elvan'dan atanmasına ilişkin ilk açıklama: Bana da sürpriz oldu
Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Görevlendirme bekliyor muydunuz?' sorusuna Bakan Elvan, 'Bana da sürpriz oldu' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
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