Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkür
Berat Albayrak'ın görevden affıyla boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Cumhurbaşkanı Kararı ile Lütfi Elvan atanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Albayrak'a görevi boyunca verdiği önemli hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle vazifesinden affını istedi ve biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfü Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni bakanımıza görevinde başarılar diliyorum, Rabbim mahçup etmesin" ifadelerini kullandı.
Berat Albayrak'ın pazar akşamı sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevden affını istemişti. Cumhurbaşkanı Kararı ile Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atanmıştı. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Albayak'a teşekkür etti.
"Kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlar tamamen masa başında uydurulan haberler"
Sağlık sorunları nedeniyle affını isteyen Albayrak'ın talebini kabul ettiklerini belirten Erdoğan, "Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin. Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler" dedi.