Gündem Biden ile görüşme öncesi Erdoğandan F-35 açıklaması Sözleşmeye uymayan bir Amerika var
POLİTİKA

Biden ile görüşme öncesi Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Sözleşmeye uymayan bir Amerika var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi. Biden ile yapacağı görüşmeye değinen Erdoğan, "Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor" dedi. Erdoğan, "F-35 konusu Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır" şeklinde konuştu. Erdoğan, "(Biden ile görüşme) 24 Nisan, maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Biden ile görüşme yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye değinen Erdoğan, "Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. (Biden ile) Görüşme alanımız çok geniş" dedi.

Erdoğan, "Birçok dedikodular vesaire içeride dışarıda oldu, bunları geride bırakıp, neler yapabiliriz, neler yapacağız bunları konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "(ABD ile) Savunma sanayisine yönelik birçok masa üstünde kalan konular var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur.
  • (F-35 konusu) Bu konuda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde ahdini yerine getirmeyen, sözleşmeye uymayan bir Amerika vardır."
  • (Biden ile görüşme) 24 Nisan, maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. Bu yaklaşım bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil."

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  • (ABD ile) Daha başka birçok savunma sanayisinde başlayıp da devam edemediğimiz konular var. Gönül tabii bunların hiçbirini arzu etmiyor."
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