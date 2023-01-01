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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM kürsüsünden tüm dünyaya 'KKTC'yi tanıyın' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu'nda tüm dünyaya 'KKTC'yi tanıma' çağrısında bulundu. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet eden Erdoğan, "Adadaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden de sergilemekle mükellef olduğu tarafsızlığa da titizlikle riayet etmesini bekliyoruz." dedi.

Semih Bozkuş
19:44 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM'nin 78’nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM'nin 78’nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu'na hitap etti.

Hitabında küresel sorunlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs sorununa da dikkat çekti.

Doğu Akdeniz'de barışın, refahın ve istikrarın egemen olduğu bir coğrafyaya dönüşebilmesi ancak tüm tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Erdoğan, uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısında da bulundu.

"KKTC'yi tanıyın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz'in barış, refah ve istikrarın egemen olduğu bir coğrafyaya dönüşebilmesi ancak tüm tarafların hak ve hukukuna saygı gösterilmesiyle mümkündür. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yoktur. Kimsenin de haklarımızı yok saymasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının 60'ıncı yıl dönümündeyiz. Kıbrıs Türk tarafı Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için daima samimi gayret göstermiştir. Bu çözümün artık federasyon modeli temelinde gerçekleşemeyeceği herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Uluslararası toplumun bunu kabullenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz. Adadaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden de sergilemekle mükellef olduğu tarafsızlığa da titizlikle riayet etmesini bekliyoruz. Zaten itibarı zedelenen bu gücün Kıbrıs'ta yeni bir itibar kaybıyla karşı karşıya kalmasını istemeyiz."



#KKTC
#Birleşmiş Milletler
#78'inci Genel Kurul
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
36 dakika önce
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