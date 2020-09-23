BM'de Doğu Akdeniz Mesajı: Hiçbir dayatmaya izin vermeyiz

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul görüşmeleri bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak yapıldı. Volkan Bozkır’ın başkanlığını üstlendiği BM Genel Kurulu’na video koferans ile seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünyaya önemli mesajlar verdi:

Genel Kurul’un Kovid-19’la mücadele ve çoktaraflılık temasıyla düzenlenmesini isabetli buluyorum. Türkiye olarak bu konudaki taahhütlerimize bağlıyız ve Kovid-19’la mücadeleye destek vermekte kararlıyız. Salgın, dünyayı çeşitli sınamalarla baş etmekte zorlandığı bir dönemde yakaladı. Zaten tartışılan küreselleşme, kurallara dayalı uluslararası sistem ve çoktaraflılık, salgının etkisiyle şimdi daha da çok sorgulanıyor.

KÜRESEL MEKANİZMALAR ETKİSİZ KALDI

Karşımızdaki fotoğrafa bakarak, bardağın dolu ve boş taraflarını doğru ve samimi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bardağın boş kısmında, BM başta olmak üzere çok taraflı örgütlerin reform ihtiyacı bulunuyor. Mevcut küresel mekanizmaların bu krizde ne kadar etkisiz kaldığını gördük. Öyle ki, BM’nin en temel karar alma organı olan Güvenlik Konseyi’nin salgını gündemine alması haftalar, hatta aylar sürdü.

BİZİM TEZİMİZİN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI

Salgının başlarında, ülkelerin kendi hallerine terk edildiği bir manzara ortaya çıktı. Böylece, yıllardan beri bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim “Dünya Beşten Büyüktür” tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk. İnsanlığın kaderi sınırlı sayıdaki ülkenin keyfine bırakılamaz. Uluslararası örgütlerdeki itibar kaybının önüne geçmek için öncelikle zihniyetimizi, kurumlarımızı ve kurallarımızı gözden geçirmeliyiz. Etkin çoktaraflılık, etkin çoktaraflı kurumların varlığını gerektirir.

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OYNAT 01:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'na hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi koronavirüs konusunu gündeme almakta çok gecikmiştir. Bunun nedeni Birleşmiş Milletler'in yapısıdır. Bunun içindir ki biz Dünya 5'ten büyüktür, diyoruz.” ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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KONSEY YENİDEN YAPILANDIRILSIN

Güvenlik Konseyi’nin yeniden yapılandırılmasından başlayarak, kapsamlı ve anlamlı reformları süratle uygulamaya sokmalıyız. Konseyi, daha etkin, demokratik, şeffaf, hesap verebilir bir yapıya ve işleyişe kavuşturmalıyız. Aynı şekilde, uluslararası toplumun ortak vicdanını yansıtan Genel Kurul’u da güçlendirmeliyiz. Bardağın dolu tarafında ise, Birleşmiş Milletlerin insanlığın barış, adalet ve refah arayışında bir dönüm noktası olma potansiyelini sürdürmesi bulunuyor.

İsrail’in kirli eli cüretini artırıyor

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle:

İSRAİL’İN “İÇERİDEN FETİH” GİRİŞİMİ: İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin’deki işgal ve zulüm düzeni, vicdanları acıtmaya devam ediyor. Üç büyük dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs’ün mahremiyetine uzanan kirli el, cüretini giderek artırıyor. Filistin meselesi ancak, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin kurulmasıyla çözülebilir. Bunun dışındaki çözüm arayışları beyhudedir, tek taraflıdır, adaletsizdir.

AŞI ÇAĞRISI: Buradan bir kez daha, tıbbi malzeme ve ilaç tedariki ile aşı geliştirme çalışmalarının rekabet konusu yapılmaması çağrısında bulunuyorum. Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar, insanlığın ortak istifadesine sunulmalıdır.

SURİYE SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM: Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız.

AVRUPA’YA SIĞINMACI TEPKİSİ: Bugün dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkeler, yaptıkları fedakarlıkla tüm insanlığın onurunu kurtarıyor.

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LİBYA’DA TOPLU MEZARLAR: Libya’da, darbecilerin geçen yıl meşru Milli Mutabakat Hükümeti’ni devirmek için başlattığı saldırılar, bu ülkeye sadece acı ve yıkım getirmiştir. Uluslararası toplum, yapılan katliamların, insan hakları ihlallerinin ve özellikle Tarhuna şehrinde bulunan toplu mezarların hesabını, ne darbecilerden, ne de destekçilerinden sorabilmiştir.

PKK’YA KARŞI İŞBİRLİĞİ BEKLİYORUZ: Tıpkı DEAŞ gibi Irak’ta yuvalanan PKK terör örgütünün kökünü kazıma konusunda uluslararası toplum ve bu ülkeden samimi işbirliği bekliyoruz.

DÜNYAYA 15 MART TEKLİFİ: Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik terör saldırısının yıl dönümü olan 15 Mart tarihinin, Birleşmiş Milletler tarafından “İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” olarak ilan edilmesi çağrımı tekrarlıyorum.

Dayatmalara izin vermeyiz

Doğu Akdeniz konusunda da mesaj veren Erdoğan, “Ülkemizi dışlama amaçlı nafile adımların başarı şansı kesinlikle yoktur. Bizim ne Doğu Akdeniz’de ne de başka bir bölgede, kimsenin hakkında, hukukunda gözümüz yok. Ancak, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının çiğnenmesine, çıkarlarının yok sayılmasına da göz yumamayız. Bölgede bugün yaşanan sıkıntıların sebebi, Yunanistan ile Kıbrıs Rum kesiminin 2003’ten beri maksimalist taleplerle attıkları tek yanlı adımlardır” dedi. Anlaşmazlıkların diyalogla çözümünün öncelikli tercihleri olduğunu belirten Erdoğan, “Ancak, aksi yöndeki hiçbir dayatmaya, tacize, saldırıya asla müsamaha göstermeyeceğimizi de açıkça ifade etmek istiyorum. Bölge ülkelerinin haklarının göz önünde bulundurulduğu, Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile Ada’daki tarihsel ve siyasi haklarını kalıcı biçimde teminat altına alacak her çözümü destekleyeceğiz. Çözümün önündeki yegane engel, Rum tarafının uzlaşmaz, hak tanımaz, şımarık yaklaşımıdır” diye konuştu.

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