Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de 'Zengezur' mesajı: Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu hitabında Zengezur Koridoru'na ilişkin konuştu.
Yıllardır hukuksuz yere işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda bölgede yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Ermenistan tarihi fırsatı değerlendiremedi."
"Karabağ, Azerbaycan'ın toprağıdır"
Zengezur Koridoru'nun önemi
Azerbaycan, 2020 yılında Türkiye’nin desteğiyle Karabağ’daki 30 yıllık Ermenistan işgalini bitirdi. Türkiye’yi Azerbaycan ve bütün Türk dünyasına bağlayacak Zengezur Koridoru’nda da önemli ilerleme var. Koridorun Azerbaycan bölümünde hızla kara yolu ve demir yolu inşa ediliyor. Ancak ateşkeste koridora “Evet” diyen Ermenistan şimdi ayak sürürken İran projeyi durdurmak istiyor.