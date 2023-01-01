Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de 'Zengezur' mesajı: Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde, uçakta, aralarında Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ve TVNET'ten Merve Başkurt'un da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Zengezur Koridoru ile ilgili İran'ın takındığı tavrı eleştiren Erdoğan "Buna olumlu yaklaşmış olsalar bugün gerek kara yolu gerek demir yoluyla burada Türkiye-Azerbaycan-İran birbiriyle bütünleşmiş olur ve belki de 'Pekin-Londra hattı' da açılmış olur." dedi.