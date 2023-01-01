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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de 'Zengezur' mesajı: Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasının bir bölümünde Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime değinen Erdoğan, "Ermenistan tarihi fırsatı yeterince değerlendiremedi, başta Zengezur Koridoru hakkında verilen sözleri yerine getirmesini bekliyoruz" dedi. "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır." diyen Erdoğan, "Bunun dışında bir statünün dayatılması kabul edilmeyecek." diye konuştu.

Hüseyin Berk
19:43 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu hitabında Zengezur Koridoru'na ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu hitabında Zengezur Koridoru'na ilişkin konuştu.

Yıllardır hukuksuz yere işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda bölgede yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Ermenistan tarihi fırsatı değerlendiremedi."

"Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik."
diyerek Erivan yönetimine çağrı yapan Erdoğan,
"Ermenistan tarihi fırsatı yeterince değerlendiremedi, Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru olmak üzere verilen sözleri yerine getirmesini bekliyoruz
" dedi.

"Karabağ, Azerbaycan'ın toprağıdır"

"Karabağ, Azerbaycan toprağıdır.
" diyen Erdoğan,
"Bunun dışında bir statünün dayatılması kabul edilmeyecek."
diye konuştu.
Ermenistan'ın bölgedeki provokasyonlarını kınayan Erdoğan,
"Son olumsuz gelişmeyi de kesinlikle kınıyorum. Bölgedeki gelişmelerin sona ermesini de temenni ediyorum."
ifadelerini kullandı.

Zengezur Koridoru'nun önemi

Azerbaycan, 2020 yılında Türkiye’nin desteğiyle Karabağ’daki 30 yıllık Ermenistan işgalini bitirdi. Türkiye’yi Azerbaycan ve bütün Türk dünyasına bağlayacak Zengezur Koridoru’nda da önemli ilerleme var. Koridorun Azerbaycan bölümünde hızla kara yolu ve demir yolu inşa ediliyor. Ancak ateşkeste koridora “Evet” diyen Ermenistan şimdi ayak sürürken İran projeyi durdurmak istiyor.


Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı
Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı

50 yıldır hukuksuz işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. İşte dakika dakika yaşananlar gelişmeler...



#Recep Tayyip Erdoğan
#Azerbaycan
#Ermenistan
#Dağlık Karabağ
#Zengezur Koridoru
37 dakika önce
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