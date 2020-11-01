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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Burhan Kuzu için bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Burhan Kuzu
Burhan Kuzu

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetmişti.

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Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu'nun ölüm nedeni?

Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Erdoğan mesaj yayımladı

Kuzu'nun vefatıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımladı. Erdoğan açıklamasında, "Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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