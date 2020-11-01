Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu mesajı

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetmişti.

GÜNDEM Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu'nun ölüm nedeni?

GÜNDEM Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Erdoğan mesaj yayımladı

Kuzu'nun vefatıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımladı. Erdoğan açıklamasında, "Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum. REKLAM November 1, 2020