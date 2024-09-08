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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Büşra Soyal
20:56 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 21:31 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü.
Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun'u Cezayir'deki cumhurbaşkanı seçimlerindeki başarısı ve daha yüksek bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, seçim sonuçlarının Cezayir halkının son 5 yılda atılan adımlara verdiği desteğin göstergesi olduğunu, Cezayir'in istikrar ve refahının yeni dönemde daha da güçleneceğini, Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına yakışır biçimde her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Türkiye'ye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak Filistin davası için gösterdiği gayreti Türkiye'nin takdir ettiğini ve desteklediğini, İsrail zulmü altındaki mazlum Filistin halkına yönelik saldırıların sona ermesi için iki ülkenin gayretlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cezayir
#Abdülmecid Tebbun
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