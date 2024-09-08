Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Türkiye'ye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak Filistin davası için gösterdiği gayreti Türkiye'nin takdir ettiğini ve desteklediğini, İsrail zulmü altındaki mazlum Filistin halkına yönelik saldırıların sona ermesi için iki ülkenin gayretlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.