Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Erdoğdu'ya tazminat davası

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmiş, yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı indireceklerini ve vatana ihanetten yargılayacaklarını vurgulayan Erdoğdu, "Bunun için bütün gücümle çalışacağım" dedi.

Çelik: "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış"

Skandal açıklamalara tepki üstüne tepki yağmıştı.

Söz konusu açıklamaya Twitter hesabından tepki gösteren Ömer Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı “vatana ihanetten yargılamak”tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Skandal ifadelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Asılsız ve mesnetsiz

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Erdoğdu'nun, 4 Mayısta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliğini hedef aldığı, asılsız ve mesnetsiz suçlamalarla kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği aktarıldı.

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"Boş tehditler ve ucuz hakaretler"

Paylaşımların içeriğine de yer verilen dilekçede, "Aykut Erdoğdu'nun açıklamaları, bir bütün olarak Medeni Kanunu'nun 24'üncü maddesi bağlamında kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gibi TCK’nın 299'uncu maddesi kapsamında da Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturmaktadır. Öncelikle adı geçen kişinin paylaşımlarının tümüyle mesnetsiz, bir bütün olarak boş tehditlerden ve ucuz hakaretlerden müteşekkil sığ ve düzeysizdir" denildi.

Dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına da atıfta bulunularak, Erdoğdu'nun paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği, bu nedenle şüpheli hakkında 'hakaret' suçundan soruşturma açılması talep edildi.

Avukat Aydın, Erdoğdu hakkında ayrıca 250 bin liralık manevi tazminat davası açarak, 250 bin liralık tazminatın Erdoğdu'dan tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayımlanmasını istedi

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OYNAT 00:27 Emekli amirallerin bildirisini savunan CHP’li Erdoğdu’dan tehdit: İktidarı TRT’den canlı yargılayacağız 104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bildiri yayınlamasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir yayında AK Parti iktidarını hedef aldı. Darbe imalı bildiriyi savunan Erdoğdu, “Ben onların mahkemelerde yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT'den canlı vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz” tehdidinde bulundu.



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