Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Çağ dışı olan senin faşist zihniyetin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/sC8O1GO7DK — Yeni Şafak (@yenisafak) January 4, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Siyaset kapısı hacet kapısıdır. Elbette her talebi karşılamak mümkün değildir. Muhalefet sadece seçimden seçime vatandaşa gider, meydanlarda verdikleri sözü bir daha hatırlamazlar.

Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz toplantının açılışında da ifade etmiştik. Yaşadığımız coğrafyada her günümüz zorlu bir mücadele ile geçmiştir. Yaşadığımız şu dönemin de kritik olduğuna inanıyorum. Defalarca yaşadığımız senaryo tekrar üzerimizde denenmek isteniyor. Sadece geçtiğimiz 8-9 yıla baktığımızda bile gerçeği görebiliriz.

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AA

ÇİFTÇİYE GÜZEL HABER

Şimdi çok daha büyük bir atılımın içine girdik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. Gezi olaylarından 17/25 Aralık'a kadar her saldırı aynı gaye ile tertip edilmiştir. Bizi yolumuzdan döndürmeye muvaffak olamadılar. Dünya salgınla başlayan sağlık krizi ve ekonomik krizle sarsılırken Türkiye hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmıştır. İhracatta 2021'i açıkladık, 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir. Bu millet çalışıyor ama ana muhalefet yavruları ile birlikte bu çalışmaları görmüyor.

Hazine'ye ait tarım arazilerini kira ile kullanan çiftçilere bir müjde verelim. Çiftçilerimizin bu yerlerin ecri misil bedelinin yarısına kiralamayı zaten sağlamıştık. Bu 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de faydalanabilecektir.

Muhalefet diye karşımıza çıkartılan yamalı bohçanın kifayetsizliğini ve tutarsızlığını örnekleri ile gösterin. Türkiye 2023 hedeflerine ulaştığında milletimizin elde edeceği kazanımları sık sık anlatın. Ülkemiz 2023 kavşağına yaklaştıkça sorumluluğumuz da artıyor. Muhalefetin ülkemize dair hiç bir vizyonu olmadığı milletimiz tarafından görülüyor. Muhalefet de başarısızlıklarını örtmek için her yola başvuruyor. Bu denli yalanı bu denli sergileyen başka bir parti ben siyasi hayatımda görmedim. Yamalı bohça ittifakının sözde milliyetçi ortağı şehit yakınlarına galiz küfürler savururken, diğeri toplumun tüm kesimlerine tehditler yağdırıyor. Paşa keyfi kimi isterse hedef tahtasına onu koyuyor.

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AA

"ENFLASYONUN DA KÖPÜĞÜNÜ ALACAĞIZ"

Sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Döviz kurundaki aşırı dalgalanma gibi tatsız hadiseleri bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Bunları kısa zamanda geride bırakacak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka dahil edeceğiz. İnşallah en zor geride bıraktık. Bundan sonra emeklerimizin karşılığını alma vaktidir. Bu süreçte vatandaşlarımıza daha çok ulaşmamız, yapacaklarımızı onlara daha sık anlatmaktır.

Döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık, enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkeyi bu görüntüden kurtaracağız. Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne de fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı karıştırır oldular. Şimdi de doğrudan millete ve milletin inancına, değerlerine hakaret etmeye başladılar. Helalleşme diye çıktıkları yolculukta tek parti faşizmine geri döndüler. Geçenlerde Bay Kemal'in yardımcısı çıkmış Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor. Hakaretlerini doğrudan milletin inancına kadar vardırıyor. Dinini öğrenen çocuklar üniversiteye gidince bilimin B'sini bilmiyormuş. Neymiş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi çağdışıymış.

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Bre gafil asıl çağdışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin... Asıl gerici olan sen ve senin gibiler marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır.

CHP Genel Başkanı'na soruyorum, Diyanet'in görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Çocukların Kuran'ı öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor? Artık cambazlığı, sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman Kuran'a sahip çıkacaksınız yeri geldiğinde de ağzınızda hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız.

CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. CHP Genel Başkanı, başta ortaçağ zihniyeti ifadesi olmak üzere bu hezeyanları açıklamalı, şayet izah edemiyorsa çıkıp milletten özür dilemeli. Aksi takdirde milletimiz CHP'ye gereken dersi sandıkta verecektir. Biz de AK Parti olarak meselenin üzerine gitmeye devam edeceğiz.

OYNAT 04:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Bre gafil! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'in, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi eğitimiyle ilgili sözlerine 'Bre gafil asıl çağ dışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin! Asıl gerici olan Ortaçağ karanlığında debelenen sen ve senin gibi at gözlüğüyle bakanlardır' ifadelerini kullandı.



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