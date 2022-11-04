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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'başörtüsü' tepkisi: Hadi bakalım bu seçimde kaç tane başörtülü milletvekili adayı çıkaracaksın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Global İletişim Ortağı' olduğu KADEM'in 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, ''Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdikleri imajın tersine kadına yönelik şiddet ve cinayette hala ciddi sorunlar yaşadıklarını biliyoruz. Kadınların dışlandığı bir dünya insanlığın yarısından feragat etmiş demektir'' açıklamasında bulundu. CHP'ye başörtüsü için anayasa teklifini yineleyen Erdoğan, ''Gelin ayrım yapmadan başörtüsü konusunu anayasada halledelim'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPye başörtüsü tepkisi: Hadi bakalım bu seçimde kaç tane başörtülü milletvekili adayı çıkaracaksın?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdikleri imajın tersine kadına yönelik şiddet ve cinayette hala ciddi sorunlar yaşadıklarını biliyoruz.

Kadınların dışlandığı bir dünya insanlığın yarısından feragat etmiş demektir. Bu fıtrata ve inancımıza aykırıdır.

Ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz.

Bir kadının içinde yer almadığı hiçbir alanda insanlığın hayrına neticeler elde etmenin mümkün olmadığına inanıyoruz.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma atılımıyla geldiği seviye geleceğimize umutla bakabilmemizi sağlıyor.

Töre ve namus cinayetleri olarak tarihimize geçen suçlara verilen cezaları fevkalade ağırlaştırılarak bu sorunu büyük ölçüde

Ülkemizin 81 iline yaygınlaştırdığımız şiddet önleme merkezleriyle 1 milyon kişiye destek verdik.

KADES uygulaması ve elektronik kelepçe ile şiddet mağduru kadınlarımızı korumaya devam ediyoruz.

Kız çocuklarımızın her seviyede eğitim öğretime erişimlerinin önündeki tüm engelleri kaldırdık.

Üniversitede okuyan kız çocuklarımızın oranı artık erkekleri geride bırakmış durumdadır.

Tarihimizde ilk defa kadın istihdamı toplam istihdamın 3'te 1'ine yaklaşmıştır.

Başındaki örtüsü sebebiyle haksızlığa maruz bırakılan kızlarımızın yaşadığı trajedi kara lekedir.

Başörtüsü sebebiyle üniversite kapılarından alınmayan kadınlarımızın verdiği destansı mücadelenin yakın şahidiyiz.

İkna odalarını kuranlar şimdi de geldiler 'Başörtüsü sorununu çözelim' diyorlar.

Hadi bakalım bu seçimde kaç tane başörtülü milletvekili adayı çıkaracaksın? Şimdi bunu söyledim ya inanın başörtülü milletvekili adayı da koyar.

Ayrıntılar geliyor...

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