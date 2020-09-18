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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma çıkışı açıklama: Sarrac'ın istifa kararı bizi üzdü

Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Libya'da attığımız adımlarla Hafter'i gerilettik. Serrac'ın istifa kararı bizi üzdü. Konuyla ilgili sürece dair görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa kararına yönelik açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

  • "Serrac'ı geçen hafta bir kabulüm oldu. Ardından böyle bir gelişme ve böyle bir haber alma, bizler için üzücü olmuştur. Libya gibi bir yerde, Trablus'ta biliyorsnuz bir ara olumsuz gelişmeler oldu. Serrac yönetimi, darbeci Hafter'den kurtulma noktasına kadar geldi. Elinde sonunda darbeci Hafter kaybedecek bunu görüyoruz.

Serrac'ın aldığımız haberleri sonrası biz de kendisine haberler ulaştırdık. Heyetlerimizin hafta içinde bazı görüşmelerimiz olabilir."

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