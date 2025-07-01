Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı‘na kutlama mesajı: Denizcilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yüzyıllardır Türk denizciliğinin gelişmesi ve güçlenmesi için emek veren, gayret gösteren herkesi şükranla yad ediyorum. Bayrağımızı ülkemizde ve dünyanın her bölgesinde dalgalandıran denizcilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."