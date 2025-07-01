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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı‘na kutlama mesajı: Denizcilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı‘na kutlama mesajı: Denizcilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum

21:281/07/2025, Salı
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yüzyıllardır Türk denizciliğinin gelişmesi ve güçlenmesi için emek veren, gayret gösteren herkesi şükranla yad ediyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yüzyıllardır Türk denizciliğinin gelişmesi ve güçlenmesi için emek veren, gayret gösteren herkesi şükranla yad ediyorum. Bayrağımızı ülkemizde ve dünyanın her bölgesinde dalgalandıran denizcilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Kanuni Sondaj Gemisi"nin görseline yer verdi.



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