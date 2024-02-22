Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizli'de önemli açıklamalar

10 aylık bir hasretin ardından bugün yine sizlerle beraberiz, öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 44 oy oranlarıyla bizlere destek verdiniz ama bu oy oranlarının aramızdaki muhabbeti yansıtmadığına inanıyorum. Denizli'den en az yüzde 50 oranında oy bekliyoruz, 31 Mart'ta bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.