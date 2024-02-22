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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizli'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde konuşuyor.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:04 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:10 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

31 Mart yerel seçimlerine yerel seçimlere 38 gün kaldı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
partisinin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde konuşuyor.


İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

10 aylık bir hasretin ardından bugün yine sizlerle beraberiz, öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 44 oy oranlarıyla bizlere destek verdiniz ama bu oy oranlarının aramızdaki muhabbeti yansıtmadığına inanıyorum. Denizli'den en az yüzde 50 oranında oy bekliyoruz, 31 Mart'ta bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.


Eksikliklerimizi tamamlayacağız, mesajlarımızı ulaştıramadığımız insanlarımız varsa bir yolunu bulup mutlaka onlara ulaştıracağız.


Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Denizli
#AK Parti
6 dakika önce
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