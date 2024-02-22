Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizli'de muhalefete tepki: Hizmet etmek için en küçük dertleri yok

31 Mart yerel seçimlerine yerel seçimlere 38 gün kaldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





10 aylık bir hasretin ardından bugün yine sizlerle beraberiz, öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 44 oy oranlarıyla bizlere destek verdiniz ama bu oy oranlarının aramızdaki muhabbeti yansıtmadığına inanıyorum. Denizli'den en az yüzde 50 oranında oy bekliyoruz, 31 Mart'ta bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.





Eksikliklerimizi tamamlayacağız, mesajlarımızı ulaştıramadığımız insanlarımız varsa bir yolunu bulup mutlaka onlara ulaştıracağız.





"Halleri horoz dövüşünden beter"





Muhalefetin içler acısı halini görüyorsunuz. Halleri trajikomik. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir haldeler.





Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün ittifak yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır lafları söylemekten çekinmiyorlar. 9 ay önce ülkeyi beraber ülkeyi yöneteceklerdi bugün birbirlerinin kuyularını kazıyor, içişlerine müdahale ediyorlar. Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcıları için yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar.





"Hizmet etmek için en küçük dertleri yok"





Bunların ülkeye eser kazandırmak ve hizmet etmek için en küçük dertleri yok. Amaçları siyaset çıkarlarını korumak, siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret. Doğru olan hayırlı işlere destek vermek yanlış işlere karşı çıkmaktır. Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. CHP başta olmak üzere ülkemizdeki muhalefetin tam da durumu böyle.





Resmi rakamı istedim. Şu anda alanda 75 bin kişi var. Denizli bugün coşmuş durumda. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu.





"Yerli üretimi yüzde 80'e çıkardık"





Türkiye Yüzyılı'nın en önemli ayaklarından biri savunma sanayinde ve teknolojide en üst seviyeye çıkarmaktır. Son bir yıl içinde hava, kara ve denizde onlarca projeyi hizmete aldık. Yüzde 20 olan yerli üretimi yüzde 80'lere çıkardık. Artık her şey bizim, kendimiz üretiyoruz. İhtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendimiz üretebiliyoruz. Dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz. Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. İHA, SİHA, AKINCI en son KAAN’ımız çıktı. Ama bir de bizim çok önemli bir adımımız var. Bir de Kızılelma'mız var. ANKA-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açtık, açıyoruz.





"Çok önemli bir adımımız daha var"





Şimdi en son KAAN'ımız çıktı. Bizim çok çok önemli bir adımımız daha var. Uzaya astronotumuzu gönderdik. Sırada Kızıl Elma'mız var. Anka-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz.





KAAN dünkü testle çok kritik bir eşiği daha aştı. 2028 yılında KAAN'ın hava kuvvetlerine katılmasını bekliyoruz. Kalorifer peteği, süpürge sapı dediler. Varsın birileri Türkiye'nin potansiyelini hafife alsın. Biz bunlara kesinlikle kulak asmayacağız.





Bunlar Türkiye’de güya yıllarca siyaset yaptılar ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır öğrenemediler. Şimdi Ankara’da bir apartman dairesi tutmuşlar, oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler.





"Milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler"





Dünkü tarihi başarımızla tek kelime etmeyen sabık siyasetçileri milletimize havale ediyorum. Derin sessizliğe bürünmeleri ibret verici. Bunlar Türkiye'de ülkenin ana muhalefet partisine genel başkan oldular ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır öğrenemediler. Ankara'da apartman dairesi tutmuşlar orada siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler.





"Enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla rahat bir nefes alacağız"





Enflasyon sadece bizim değil, salgın sonrasında tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir baş ağrısı. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz samimi mücadelenin en yakın şahidi milletimizdir. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Bütçe sınırlarını zorlama pahasına vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla rahat bir nefes alacağız.





Verdiğimiz her sözün önce altyapısını kuruyor, sonra da size taahhüdümüzü belirtiyoruz. Denizliye bugüne kadar 110 milyar dolar yatırım yaptık. 4 280 adet yeni derslik inşa ettik. 63 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi insanlarımıza 4.3 milyar TL kaynakla destek olduk. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1911 konutun inşası sürüyor. Akbaş barajındaki yatımı içme suyu projesinin bitmesiyle tamamladık.





"Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek"





Depremin 1. Yılında 5 depremzede şehrimizi ziyaret ettik. Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Yıl sonu hedefimiz 200 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmaktır. Deprem bölgesi için tüm bu işleri yaparken diğer şehirlerimizi de ihmal etmiyoruz.





Denizli'deki yatırımlar





Verdiğimiz her sözün önce altyapısını kuruyor, sonra da size taahhüdümüzü belirtiyoruz. Denizli'ye bugüne kadar 110 milyar dolar yatırım yaptık. 4 280 adet yeni derslik inşa ettik. 63 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi insanlarımıza 4.3 milyar TL kaynakla destek olduk. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1911 konutun inşası sürüyor. Akbaş barajındaki yatımı içme suyu projesinin bitmesiyle tamamladık.











