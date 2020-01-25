Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Tüm tedbirler alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız diyen Erdoğan, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Gerekli tedbirler alınıyor, 3 bakan bölgeye gidiyor

Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

#Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 24, 2020





FOTOĞRAF 16 Adana Valisi Mahmut Demirtaş, depremin kentte de hissedildiğini belirterek, Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. diye konuştu. Hatay ve Osmaniye'de de vatandaşlar sokaklara çıktı Depremin hissedildiği Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıktı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor dedi. Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun ifadelerini kullandı. Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi.

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Tüm kurumlarımızla milletimizin yanındayız





Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:00 Elazığ'da enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri enkaz bölgelerinde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. BiP'te paylaş

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