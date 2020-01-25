Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Tüm tedbirler alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız diyen Erdoğan, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Gerekli tedbirler alınıyor, 3 bakan bölgeye gidiyor
Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.
#Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.
#Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 24, 2020
Tüm kurumlarımızla milletimizin yanındayız
- Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı.