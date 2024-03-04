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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

15:58 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ne olmuştu?

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Vali Numan Hatipoğlu, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu minibüsün ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti. Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı. Kazada, Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar ve 2 kişi de yaralandı. Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. BBP Reşadiye İlçe Başkanı Kemal Seylek, Destici'nin genel durumunun iyi olduğunu söyledi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Mustafa Destici
#kaza
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