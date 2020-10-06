Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz sinyali: Güzel haberler almayı ümit ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuşuyor.

https://t.co/Pp91JV7Gb1 — Yeni Şafak (@yenisafak) October 6, 2020

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Milletin evini bu gazi mekanı teşrif eden siz değerli hocalarımıza hoş geldiniz diyorum.

Tüm Diyanet mensuplarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Tüm imamlarımızın müezzinlerimizin, kuran kursu hocalarımızın, vaiz, vaize ve müftülerimizin camiler ve din gönüllüleri haftasını tebrik ediyorum.

GÜNDEM Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hadsizlik, edepsizlik

Minareleri ezansız bırakmayan tüm hocalarımızdan Allah razı olsun diyorum.

Yaşadığımız onca provokasyona rağmen milletimizin birlik-beraberliğini korumasında Diyanet İşleri Başkanlığının katkısı göz ardı edilemez.

15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında Diyanet İşleri Başkanlığımız hep ön saflarda yer almıştır.

Diyanet personelimiz koronavirüs salgınında fedakarca görev yaptı.

OYNAT 02:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir şeyi ağzına alıyorsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu. Burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, 'Saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması gibi bir açıklamayı ağzına alıyorsun. Fransız devlet başkanı olarak, İslamın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:20 Macron'un Türkçe tweetinden sonra Altun'dan manidar video paylaşımı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaşarak Doğu Akdeniz'deki krizin çözümü için diyalog çağrısında bulunmuştu. Macron'un bu tweeti Türkiye gündemine oturmuşken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan manidar bir paylaşım geldi. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığa aday olduğu dönemde, bir gencin 'diğer ülkelerin liderleriyle hangi dilde konuşacağını' sorması üzerine verdiği 'Türkçe konuşacağım' cevabının yer aldığı görüntüleri paylaştı. BiP'te paylaş

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Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz rezervini keşfettik. Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından da güzel haberler almayı ümit ediyoruz.

Ayasofya kararı ile Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki gölgeyi kaldırdı, prangalarından kurtuldu.

Türkiye din hak ve özgürlükler konusunda örnek bir tutum sergilerken batıda aksi bir tutum var.

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DÜNYA Fransa Müslüman kadınları tecrit edecek

Uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş Batı ülkelerinde, ırkçılık, ayrımcılık İslam düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, "Saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması gibi bir açıklamayı ağzına alıyorsun." dedi.

OYNAT 00:57 Fransa TV'sinde Türk, Macron yanlılarını susturdu: Suriye'de Libya'da kaybettiniz Akdeniz'de de sonuç aynı olacak Fransa televizyon kanalı Le Debat'ta konuşan Türk asıllı Fransız Avukat Selçuk Demir, Cumhurbaşkanı Macron'a destek veren yorumculara verdiği cevapla sosyal medyanın gündeminde. Paris yönetiminin başta Suriye ve Libya olmak üzere terör örgütleri üzerinden geliştirdiği politikanın boşa düştüğünü belirten Demir, Akdeniz'de de Türkiye'nin haklı olduğunun yakın gelecekte ortaya çıkacağını vurguladı. BiP'te paylaş

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