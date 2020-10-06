Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz sinyali: Güzel haberler almayı ümit ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuşuyor.
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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuşuyor.
Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:
Milletin evini bu gazi mekanı teşrif eden siz değerli hocalarımıza hoş geldiniz diyorum.
Tüm Diyanet mensuplarımıza selamlarımı gönderiyorum.
Tüm imamlarımızın müezzinlerimizin, kuran kursu hocalarımızın, vaiz, vaize ve müftülerimizin camiler ve din gönüllüleri haftasını tebrik ediyorum.
Minareleri ezansız bırakmayan tüm hocalarımızdan Allah razı olsun diyorum.
Yaşadığımız onca provokasyona rağmen milletimizin birlik-beraberliğini korumasında Diyanet İşleri Başkanlığının katkısı göz ardı edilemez.
15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında Diyanet İşleri Başkanlığımız hep ön saflarda yer almıştır.
Diyanet personelimiz koronavirüs salgınında fedakarca görev yaptı.
Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz rezervini keşfettik. Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından da güzel haberler almayı ümit ediyoruz.
Ayasofya kararı ile Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki gölgeyi kaldırdı, prangalarından kurtuldu.
Türkiye din hak ve özgürlükler konusunda örnek bir tutum sergilerken batıda aksi bir tutum var.
Uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş Batı ülkelerinde, ırkçılık, ayrımcılık İslam düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'İslam krizde' açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, "Saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması gibi bir açıklamayı ağzına alıyorsun." dedi.