Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı: Sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde insanlar terör, çatışma, iç savaş, açlık ve kıtlık gibi sebeplerle göçe zorlanmaktadır. Günümüzde yerlerinden olmuş kişilerin sayısı 110 milyona yaklaşmıştır. Bunların 35,3 milyonu doğdukları toprakların dışında mülteci statüsünde hayatlarını sürdürürken, 62,5 milyonu ise kendi ülkelerinde yer değiştirmek durumunda kalmıştır.
Küresel bir meydan okumayı teşkil eden düzensiz göç ve mülteci meselesinde tavrımız, ülkemizin güvenliğiyle birlikte insan hayatını ve onurunu korumaktır. Asırlardır hiçbir ayrım yapmadan zulümden kaçanlara sahip çıkan milletimiz, aynı vicdani duruşu Suriye’den Ukrayna’ya bölgemizdeki krizler karşısında tekrar göstermiştir. İnsanlık ve komşuluk görevini her zaman yerine getiren Türkiye, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde anavatanlarına geri dönüşlerini desteklemekte, bunun için gerekli projeleri hayata geçirmektedir.
Batılı ülkelerde kök saldıktan sonra zehirli bir sarmaşık misali diğer toplumlara da yayılan mültecilere yönelik nefret söylemlerini, Neo-Nazi ideolojisini, Müslüman ve yabancı düşmanlığını reddediyoruz. Kendi ırkı, kültürü ve inancı dışındaki hiç kimseyi insan saymayan bu marazi akımları, insani değerlere ve insanlığın ortak geleceğine tehdit görüyoruz."
#Recep Tayyip Erdoğan
#dünya mülteciler günü
#sığınmacı
25 dakika önce