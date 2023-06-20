Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı: Sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini destekliyoruz

Küresel bir meydan okumayı teşkil eden düzensiz göç ve mülteci meselesinde tavrımız, ülkemizin güvenliğiyle birlikte insan hayatını ve onurunu korumaktır. Asırlardır hiçbir ayrım yapmadan zulümden kaçanlara sahip çıkan milletimiz, aynı vicdani duruşu Suriye’den Ukrayna’ya bölgemizdeki krizler karşısında tekrar göstermiştir. İnsanlık ve komşuluk görevini her zaman yerine getiren Türkiye, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde anavatanlarına geri dönüşlerini desteklemekte, bunun için gerekli projeleri hayata geçirmektedir.