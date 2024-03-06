|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Semih Bozkuş
18:06 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:18 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla ilerliyoruz. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü elbet kurutacağız. Elazığ'da terörle mücadelede en çok şehit veren illerimiz arasında yer alıyor.

Gece gündüz demeden tüm gücümüzle çalışıyoruz.

31 Mart akşamı Palu'dan farklı bir ses bekliyorum.

Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu mu? Türkiye böylece dünyanın ilk dört ülkesi arasında yer aldı.

İnşallah 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok. Ekonomimizin temelleri dirayetli, güçlü.

Kovid salgınının ve ardından Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz etkileri devam ediyor.

Türkiye olarak amacımız üretim, istihdamda ivme kaybı yaşamadan enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmek.

İnşallah biraz daha sabrederek bu hedefimize ulaşacağız.

Her şey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sıkıntısını görüyoruz.

Tüm emeklilerimiz ücretlerinde yüzde 49,25 zam almış oldu. En düşük emekli aylığını ise 10 bin liraya çıkardık.

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik.


Ayrıntılar Geliyor...

#Elazığ
#Miing
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet mart ayı aile destek ödeme takvimi