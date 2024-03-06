Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla ilerliyoruz. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü elbet kurutacağız. Elazığ'da terörle mücadelede en çok şehit veren illerimiz arasında yer alıyor.

Gece gündüz demeden tüm gücümüzle çalışıyoruz.

31 Mart akşamı Palu'dan farklı bir ses bekliyorum.

Beşinci nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu mu? Türkiye böylece dünyanın ilk dört ülkesi arasında yer aldı.

İnşallah 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok. Ekonomimizin temelleri dirayetli, güçlü.

Kovid salgınının ve ardından Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz etkileri devam ediyor.

Türkiye olarak amacımız üretim, istihdamda ivme kaybı yaşamadan enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmek.

İnşallah biraz daha sabrederek bu hedefimize ulaşacağız.

Her şey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sıkıntısını görüyoruz.

Tüm emeklilerimiz ücretlerinde yüzde 49,25 zam almış oldu. En düşük emekli aylığını ise 10 bin liraya çıkardık.

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik.



