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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin 65'inci saatinde 3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı enkazın altından sağ çıkarılmış, yaşanan gelişme milyonları sevince boğmuştu. Depremin simgesi haline gelen küçük kızın hastanedeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Minik Elif'in hastanedeki tedavisi sürüyor.
Minik Elif'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."

Bakan Koca, enkazdan 65 saat sonra sağ çıkarılan minik Elif'in sağlık durumunu açıkladı
GÜNDEM
Bakan Koca, enkazdan 65 saat sonra sağ çıkarılan minik Elif'in sağlık durumunu açıkladı

Bakan Koca, enkazdan çıkartılan minik Elif'in son görüntülerini paylaştı
OYNAT 00:26
Bakan Koca, enkazdan çıkartılan minik Elif'in son görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastanede el sallarken çekilen görüntüsünü paylaşarak, '65 saat sonra kurtarılan Elif'in sağlık durumu bilgilerini 2 saat kadar önce paylaşmıştım. Kendisini merak edenlere şimdi bizzat mesajı var' dedi.

Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
OYNAT 00:59
Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.


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