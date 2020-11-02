Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum
İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin 65'inci saatinde 3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı enkazın altından sağ çıkarılmış, yaşanan gelişme milyonları sevince boğmuştu. Depremin simgesi haline gelen küçük kızın hastanedeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."
Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.