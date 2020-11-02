Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."

Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.



Geçmiş olsun canım yavrum... pic.twitter.com/cQSdZp6T8G — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020

GÜNDEM Bakan Koca, enkazdan 65 saat sonra sağ çıkarılan minik Elif'in sağlık durumunu açıkladı

OYNAT 00:26 Bakan Koca, enkazdan çıkartılan minik Elif'in son görüntülerini paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastanede el sallarken çekilen görüntüsünü paylaşarak, '65 saat sonra kurtarılan Elif'in sağlık durumu bilgilerini 2 saat kadar önce paylaşmıştım. Kendisini merak edenlere şimdi bizzat mesajı var' dedi.

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