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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emniyet'te kritik atamalar: Çok sayıda ilin Müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar sonucu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atamalar yapıldı. 83 atamanın yapıldığı ve çok sayıda ilin Emniyet Müdürünün değiştiği karar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

01:06 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Resmi Gazete

Resmi Gazete

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı kararını taşıyan Resmi Gazete yayımlandı.

2 Ağustos 2023 Tarihli ve 32267 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 83 atamanın yer aldığı karar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Öte yandan birçok ilin de Emniyet Müdürü değişti.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şöyle:

#Resmi Gazete
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Atama Kararları
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