Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emniyet'te kritik atamalar: Çok sayıda ilin Müdürü değişti

2 Ağustos 2023 Tarihli ve 32267 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 83 atamanın yer aldığı karar neticesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ve Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.