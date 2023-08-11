Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 6 yıl geçti. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 6'ncı yılında anılıyor. Anne Ayşe Bülbül, "Altı yıl oldu tabii ki içimde bir hüzün var, yok değil ama 13 evladımın birini vatan için şehit verdim" dedi.