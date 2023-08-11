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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koca yürekli Eren'imizin ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koca yürekli Eren’imizin ve Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti. Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek" dedi.

11:35 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koca yürekli Eren’imizin ve Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti. Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek" ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "İyi ki varsın Eren" notuyla Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Eren Bülbül
#Ferhat Gedik
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