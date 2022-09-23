Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan esir takası vurgusu: Kararlı şekilde sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Türkiye'nin attığı adımlara değinen Erdoğan, "Bu adımda tabii öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından tabii girişimleri başlattığımız esir takası ile ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Burada bizim tabii şu andaki önemli adımlarımızdan bir tanesi Rusya tarafından gelecek olan tahıl. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna. Rusya'yı da başlattığımızda en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu da başlattığımızı anda özellikle fakir ülkelere, az gelişmiş ülkelere gübre naklini yapmamız onları da ciddi manada hareketlendirecektir" dedi.
ESİR TAKASI VURGUSU
Rusya - Ukrayna arasındaki esir takasında Türkiye'nin arabuluculuğunun önemine değinen Erdoğan, "Tabi burada üzerinde ısrarla durduğumuz nokta esir takasıydı. Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunların içerisinde bir tanesi sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Şu an itibarıyla da bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz, bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. https://t.co/bL5YW528Ao
#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. https://t.co/bL5YW528Ao— Yeni Şafak (@yenisafak) September 23, 2022
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK SİNYALİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olma sinyallerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "O bizim derdimiz değil. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Şu ana kadar Cumhur ittifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor" diye konuştu.
CENTREL PARK YOĞUN İLGİ
BM Zirvesi için gittiği New York'taki Centrel Park'ta her milletten kişiler tarafından sevgiyle karşılanan Erdoğan bu duruma şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "Hakikaten ummadığım beklemediğim şekilde farklı sorularla teveccühlerini gösterdiler. Bu bizi gerçekten mutlu etti. Dünyada bizi sevenlerimiz var. Bu da Türkiye'nin nerelere geldiğini ve yerleştiğini bakımından çok çok önemli."