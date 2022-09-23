Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan esir takası vurgusu: Kararlı şekilde sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Türkiye'nin attığı adımlara değinen Erdoğan, "Bu adımda tabii öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından tabii girişimleri başlattığımız esir takası ile ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Burada bizim tabii şu andaki önemli adımlarımızdan bir tanesi Rusya tarafından gelecek olan tahıl. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna. Rusya'yı da başlattığımızda en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu da başlattığımızı anda özellikle fakir ülkelere, az gelişmiş ülkelere gübre naklini yapmamız onları da ciddi manada hareketlendirecektir" dedi.

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ESİR TAKASI VURGUSU

Rusya - Ukrayna arasındaki esir takasında Türkiye'nin arabuluculuğunun önemine değinen Erdoğan, "Tabi burada üzerinde ısrarla durduğumuz nokta esir takasıydı. Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunların içerisinde bir tanesi sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Şu an itibarıyla da bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz, bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. https://t.co/bL5YW528Ao REKLAM September 23, 2022

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK SİNYALİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olma sinyallerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "O bizim derdimiz değil. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Şu ana kadar Cumhur ittifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor" diye konuştu.

OYNAT 00:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milet İttifakının aday derdi bizi niye gersin ki? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının arından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, 'Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine 'benimle misiniz?' diye sordu. Seçimlere az bir süre kala sizce ortak aday Kılıçdaroğlu olabilir mi? sorusunu cevapladı.



'O bizim derdimiz değil, o onların derdi.' diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, 'Onların derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aradaki fark bu.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Ukrayna: Esir takası sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olmamız çok önemliydi

DÜNYA Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası Avrupa basınında geniş yer buldu

CENTREL PARK YOĞUN İLGİ

BM Zirvesi için gittiği New York'taki Centrel Park'ta her milletten kişiler tarafından sevgiyle karşılanan Erdoğan bu duruma şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "Hakikaten ummadığım beklemediğim şekilde farklı sorularla teveccühlerini gösterdiler. Bu bizi gerçekten mutlu etti. Dünyada bizi sevenlerimiz var. Bu da Türkiye'nin nerelere geldiğini ve yerleştiğini bakımından çok çok önemli."

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