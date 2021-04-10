Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Forumu'na mesaj

Geleneksel sporların ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Forumu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mesaj gönderdi.
"Ata sporlarımızın yaygınlaşmasını destekleyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Son bir yıl içinde, ülkemiz gençlerinin spora, özellikle ata sporlarına ilgisinin giderek arttığına şahit oluyoruz. Türkiye olarak bu ilgiyi canlı tutarak ata sporlarımızın daha da yaygınlaşması için yürütülen çabaları desteklemekte kararlıyız. Salgın sonrası geleneksel sporlar öne çıkacak" dedi.