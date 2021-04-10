Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etnospor Forumu'na mesaj

Malatyalı esnaftan CHP Sözcüsü Öztrak’a tepki: Hizmet edeni ‘diktatör’ diye yaftalıyorsunuz daha önce neredeydiniz?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden aralarında 3 genel başkan yardımcısının da bulunduğu 10 milletvekilinden oluşan bir heyet 'CHP Ekonomi Otobüsü' adı verilen araçla Malatya'ya gitti. Partililerle görüşen Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Bölgede kuruyemiş dükkanı olan bir esnaf ile sohbet eden Öztrak, esnafın '2002 yılından önce yazar kasa atılırken, anayasa kitapçığı fırlatılırken neredeydiniz. Mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydi bu otobüs ben onu soruyorum. Demirel döneminde 53 banka batırıldı kimse ses çıkarmadı. Hizmet eden biri geldi mi hırsız, diktatör diye yaftalıyorsunuz' sözleri karşısında çaresiz kaldı.



