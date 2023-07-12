Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 sorusuna yanıt: Her zamankinden daha umutluyum

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 alım süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Biden konunun takipçisi olacağının sözünü verdi. Sayın Başkan'ın bizlere ifade ettiği konu onlarda da kongrenin bağlayıcı olduğunu söylüyor. Kendisi takipçi olacağını ve umutlu olduğunu söyledi. Kongreden geçmesi gerektiğini söyledi. Sayın Başkan takipçisi olacağını söyledi. Ben de her zamankinden daha umutluyum'' şeklinde konuştu.