Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat ve kira artışlarıyla ilgili “Bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz” dedi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76’ncı Genel Kurulu’na katılmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan ABD’ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin “fahiş fiyat, kira artışları ve öğrenci yurtları” ile ilgili sorusu üzerine Erdoğan, böyle bir konuyu zail addettiğini belirtti.

HİÇBİR İKTİDARIN YAPMADIĞINI YAPTIK

Erdoğan şöyle devam etti: “Zira bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Yalnız şunu çok açık ve net söyleyeyim özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye’de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var.”

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BU ADIMLARLA İFTİHAR EDİYORUM

“Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi. Bunları biz yaptık, gayet de lüks yurtlar yaptık. Bu yurtlar çift yatak, bilemediniz 3 yataklı odalar olmak üzere gayet modern şekilde bu yurtlarımızı yaptık. Bu konuda da yurtlarımızla iftihar ediyorum. Kredi ve Yurtlar Kurumu’muzun attığı bu adımlarla da iftihar ediyorum. Tabii Bay Kemal’e kalırsa, Bay Kemal’e ne yaparsanız yapın, yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı, dikili bir taşı yok, dikili bir ağacı yok. Ama yalan mı? Aman Yarabbi, bunda bol.”

KERVAN YÜRÜYOR VE YÜRÜYECEĞİZ

“Onunla beraber hareket eden bazı medya grupları da var. Onlar devamlı karalama kampanyasını da sürdürüyorlar. Ne yaparlarsa yapsın, kervan yürüyor ve yürüyeceğiz. Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde öyle bir yalan atıyor ki bir sene içinde Türkiye’de bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun? Şu anda bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiç bir dönemde atılmış değil. Gayet başarılı şekilde yürüyor.”

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BENİM VATANDAŞIM GAYET MEMNUN

“Dün baktım yine sözcüsü bir şeyler söylüyor. Söylediği ne? Aman Yarabbi yine yalan, yine yalan. Diyor ki ‘çiftçi battı.’. Ben daha bir gün önce şekerpancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Açıkladığım fiyat ne? Yüzde 25 şeker pancarına biz zam yaptık. Çaydaki zam enflasyonun çok çok üzerinde fındık da hakeza öyle. Bütün bunlar birer gerçekken adam çıkıyor, yalanın daniskasını atıyor. Ben de diyorum ki bu yalancılara değil, benim vatandaşım ne diyor? Benim vatandaşım ise gayet memnun.”

FİYAT FARKINI KALDIRACAĞIZ

Göreve geldiklerinde üniversite öğrencilerinin aldığı bursun 45 lira olduğunu, bu miktarın 650 liraya çıktığını dile getiren Erdoğan, “Bunun yanında artık asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücret seviyesinde bir ücret alıyor. Ama bunlar bunu görmek istemiyorlar. Görmeyecekler de... Harçlar biliyorsunuz uzun yılların sorunuydu. Bu harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Önce bunu onlara sormak lazım. Sizin döneminizin sorunu olan bu harçları, üniversite öğrencilerinin eylem yaptığı o dönemleri biz unutmadık” diye konuştu.

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BİZZAT İLGİLENECEĞİM

Ticaret Bakanı’nın sorununun biraz yoğun olacağını ifade eden Erdoğan, “Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle, bu zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını, üzerine üzerine gitmek suretiyle buralardaki bu ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Bunu Amerika dönüşü de bizzat işin üzenine kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğiz” dedi.

DAHA ADİL DÜNYA VURGUSU

BM Genel Kurulu’na yarın hitap edeceğini belirten Erdoğan, “Konuşmamda Türkiye’nin çok taraflılığa ve daha adil bir dünya düzeninin tesisi hedefine olan güçlü desteğini vurgulayacağım. Birleşmiş Milletler’in gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım” dedi. “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansta da vatandaşlarla bir araya geleceğini ifade eden Erdoğan, “New York’ta Türkevi binamızın açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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KİMSENİN KAPIKULU DEĞİLİZ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in açıklamaları ve göçmenler konusuna değinen Erdoğan şunları kaydetti: “Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz. Tabii Miçotakis’in görüşme talebini de yine aynı şekilde biz Amerika’da gerçekleştireceğiz. Kendisiyle de orada görüşmemiz var. Maalesef arzu edilmeyen orada bazı beyanlar oldu. Tabii bunun üzerinde de Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı. Bunda ne derece samimiler, ne derece direnecekler bunu da göreceğiz. Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları da biz dürüst bir şekilde karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımlarımızı atarız.” Erdoğan, seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi: “Meclis açıldığı anda inşallah bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip, hiç uzatmadan Meclis’e göndereceğiz ve müzakerelere de bu şekilde başlamış olacağız.”

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NAHCİVAN KORİDORU İLE SIKINTI AŞILIR

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Nahcivan koridorunun oluşmasına izin vermemesi açıklamasıyla ilgili görüşleri sorulan Erdoğan, şu cevabı verdi: “Bu koridorun açılması, açılmaması meselesi siyasi bir mesele. Bir taraftan bunu söylerken bir diğer taraftan da benimle görüşme arzu etmesi herhalde düşündürücüdür. Eğer Tayyip Erdoğan’la bir görüşme arzu ediyorsa işte burada artık belli adımların da atılması lazım. Böylece inşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur.”