Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'FETÖ' uyarısı: Kırgızistan için de büyük bir tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kırgızistan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur. Kendileriyle olan kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleden bölgesel iş birliklerine kadar konuları ele aldık.

"FETÖ iki ülke açısından da milli tehdit"

FETÖ iki ülke açısından da milli tehdit oluşturuyor. FETÖ çirkin ve karanlık yüzünü bir kez daha gün yüzüne sermiştir. Bu tehdidin üstesinden beraber geleceğiz.

Attıkları her adımda Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Yapılan anayasa referandumuyla Kırgız halkı, Cumhurbaşkanlık hükümet sistemini tercih etti. Yeni sistemin, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye bu süreçte tecrübelerini paylaşmayı, her türlü desteği vermeyi sürdürecektir.

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Tacikistan sınırında müessif olaylar meydana geldi. İki kardeş ülke arasındaki bu olay hepimizi üzdü. Bu olaylarda ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. İki ülkenin kısa sürece barışması hepimizi sevindirmiştir.

"Ticaret hacmi hedefimiz 1 milyar dolar"

Ticari ilişkilerimizi de gözden geçirdik. 507 milyon dolar ticaret hacmimizde salgına rağmen düşüş yaşanmadı. Potansiyelimiz de oldukça aşikardır. 1 milyar dolar hedefi için çalışmalarımızı artıracağız.

İki ülke arasındaki uçuşları 28 frekansla daha sıkı olacak şekilde güncelleyeceğiz. Gidiş ve gelişler daha da artmış olacak.

Manas Üniversite ile alakalı da dayanışma kararına vardık.

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