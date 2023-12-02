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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon vurgunu soruşturmasına ilişkin ilk açıklama: Kısa zamanda neticeleri alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada son günlerde sıkça gündeme gelen fon vurgunu soruşturmasına ilişkin ''Bu olayda adı geçen şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarla ilgili de aynı şekilde süreç devam ediyor. Bankanın en üst düzey yöneticileri ile ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda burada da inşallah neticeleri alacağız." dedi.

13:10 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 13:42 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan fon vurgunu soruşturmasına ilişkin ''Kim hukuksuzluk yapıyorsa cezasını çeker" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Bazı sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandıkları hatırlatılarak, "Ayrıca DenizBank'ın bir şube müdürü, saadet zinciri dedikleri yöntemle para toplamış böyle bir iş yaptığı ortaya çıkıyor. Bu olayla ilgili yorumunuz nedir?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu şekilde cevapladı:


SAKINMA DİYE BİR ŞEY YOK KISA ZAMANDA NETİCELERİ ALACAĞIZ


"Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker. Konu yargıdadır ve yargı bununla ilgili gerekli araştırmasını yapmaktadır. Vatandaşlarımız kolay para vaadiyle, kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların türlü tuzaklarına düşmemelidir. Devlet tabii ki bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır.


Ancak bu illegal fon vaatlerine, yasal olmayan yollarla elde edileceği söylenen karlara karşı halkımız çok dikkatli olmalıdır. Bu konularla ilgili kararlar inanıyorum ki yargı tarafından en ideal şekilde verilecek
tir.

Buradan sakınma diye bir şey söz konusu değil. Bu olayda adı geçen şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarla ilgili de aynı şekilde süreç devam ediyor.


Bankanın en üst düzey yöneticileri ile ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda burada da inşallah neticeleri alacağız
."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız barışın peşini bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız barışın peşini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hamas'ı kim ne derse desin, bir terör örgütü olarak asla kabul edemem. Böyle de tasvir edemem. Siz PKK'yı, YPG'yi, FETÖ'yü ödüllendirirken, hatta hatta bunları Oval Ofis'te ağırlarken, kalkıp da Hamas'ı bu şekilde yorumlamamızı bekleyemezsiniz" dedi. Erdoğan, "İnşallah tekrar beklediğimiz kalıcı barış fırsatını yakalarız. Barışın peşini bırakmayacağız. Bu tabloda dahi "durmak yok, yola devam" diyoruz. "Ateşkesle ilgili hangi adımları atar ve nereleri zorlarsak, kalıcı barış fırsatını yeniden yakalarız?" bunun arayışı içerisindeyiz." diye konuştu. Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" ifadelerini kullandı.


#Fon vurgunu
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Denizbank
#Seçil Erzan
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