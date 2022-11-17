Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı: Katkı sunmaya devam edeceğiz

Dünya

Beyaz Saray'dan kafa karıştıran açıklama: Sonuç ne olursa olsun sorumlu Rusya

Beyaz Saray, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesi hususunda bu ülkenin yaptığı değerlendirmeye güvendiklerini ve Polonya'nın söz konusu füzenin Ukrayna füzesi olduğu açıklamasıyla çelişen bir şey görmediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada "Sonuç her ne olursa olsun, bu trajik olayın sorumlusu, özellikle sivil altyapıları hedef alarak Ukrayna'ya füzeler yağdıran Rusya'dır. Ukrayna'nın her türlü nefsi müdafaa hakkı vardır" ifadeleri kullanıldı.