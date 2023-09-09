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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de diplomasi trafiği: Peş peşe önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Hindistan'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan zirve kapsamında Japonya Başbakanı Kişida Fumio, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi.

Lokman Özdemir
12:12 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Bu sene Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı
18'inci G20 Liderler Zirvesi
, Yeni Delhi'de devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek"
ana temasıyla düzenlenen zirvede önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti. Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

El Nahyan ile önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci görüşmesini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Erdoğan, El Nahyan ile görüşmesinin ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile de bir araya geldi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#G20 Liderler Zirvesi
#Hindistan
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