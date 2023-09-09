Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de diplomasi trafiği: Peş peşe önemli görüşmeler

Bu sene Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı

Bu sene Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci görüşmesini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Erdoğan, El Nahyan ile görüşmesinin ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile de bir araya geldi.