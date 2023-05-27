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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesinde bulundu. Erdoğan'ın hediyesi olan bisikletler, Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına dağıtılmaya başlandı.

11:18 . 27/05/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi bisikletler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi bisikletler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs Pazar günü Gaziantep ziyareti esnasında şehit ve gazi çocuklarına hediye ettiği bisikletler dağıtılıyor.

Gönderilen bisikletler, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve kaymakamlıklar tarafından il ve ilçelerde bulunan 495 şehit ve gazi çocuklarına hediye ediliyor.

Gençlerin ve çocukların spor ve sağlıklı yaşama özendirilmesi amacıyla farklı yaş gruplarına göre temin edilen bisikletlerin dağıtımı bu hafta tamamlanacak.

Aldıkları hediyelerden dolayı mutlu olduklarını bildiren şehit ve gazi çocukları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet görevlilerine teşekkür etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Gaziantep
#şehit
#gazi
#bisiklet
40 dakika önce
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