Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesi

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi aradığını yazdı. Annesinin rahatsızlığını öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye "Senin için ne yapabilirim, hasta olan annen için ne yapabilirim" diye sorduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ise Tandoğan mitingine davet ettiğini ifade etti.