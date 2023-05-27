Economist ağız değiştirdi: Erdoğan seçimi kazanmaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 'Kadın Buluşması' programında konuştu. Erdoğan, ''14 Mayıs günü şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Meclis'te 323 vekil ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında da 49.54 ile rakibimizden 5 puan önde bitirdik. Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. İkinci tur için 1 gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair mühim karar vereceğiz'' açıklamasında bulundu. ''Sandığın telafisi yok, nasıl olsa öndeyiz diyerek rehavete kapılmayalım'' diyen Erdoğan, ''Bu pazar benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini sandıklarda bunlara gösterecek'' ifadelerini kullandı.