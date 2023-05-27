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Economist ağız değiştirdi: Erdoğan seçimi kazanmaya hazırlanıyor

14 Mayıs seçimi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan2ı hedef alan haberlere imza atan İngiliz medya kuruluşu The Economist dergisi, ikinci tur öncesi ağız değiştirdi. Erdoğan'ın rüzgarı arkasına aldığını belirten Economist, Cumhurbaşkanı'nın kazanmaya yakın isim olduğunu vurguladı.

09:17 . 27/05/2023 Cumartesi
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Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

İngiltere merkezli
The Economist dergisi
, 14 Mayıs seçimleri öncesi 6'lı masaya ve cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğiyle biliniyordu.

"Erdoğan gitmeli" gibi ifadelere imza atan derginin, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi tavır değişikliği dikkatlerden kaçmadı.

'Erdoğan kazanacak' yorumu

Derginin "Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimini kazanmaya hazırlanıyor" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın sadece ilk turda ilk sırayı almakla kalmadığı, aynı zamanda parlamento seçimlerinde yankı uyandıran bir zafer elde ettiği belirtildi.

AK Parti'nin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın, Meclis'teki 600 sandalyenin 323'ünü kazandığı hatırlatıldı.

"Rüzgarı arkasına aldı"

"Belli ki rüzgarı arkasına almış durumda." denilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Anketler, Erdoğan'ın ilk turdan bu yana Kılıçdaroğlu'na karşı liderliğini koruduğunu, hatta daha da genişlettiğini gösteriyor.

Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğine dikkat çektiler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi oylar olarak tabir edilen kesimin oylarını almaya çalıştığı da söz konusu haberin konusu oldu.

CHP Genel Başkanı'nın, bu kesimi ikna edememesi halinde Erdoğan'ın bir kez daha sandıktan galip çıkacağı vurgulandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, HDP ile 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloğu ve terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamaları gündeme getirdiğine dair ayrıntılara yer verildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim uyarısı: Sandığın telafisi yok nasıl olsa 'öndeyiz' diyerek rehavete kapılmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim uyarısı: Sandığın telafisi yok nasıl olsa 'öndeyiz' diyerek rehavete kapılmayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 'Kadın Buluşması' programında konuştu. Erdoğan, ''14 Mayıs günü şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Meclis'te 323 vekil ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında da 49.54 ile rakibimizden 5 puan önde bitirdik. Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. İkinci tur için 1 gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair mühim karar vereceğiz'' açıklamasında bulundu. ''Sandığın telafisi yok, nasıl olsa öndeyiz diyerek rehavete kapılmayalım'' diyen Erdoğan, ''Bu pazar benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini sandıklarda bunlara gösterecek'' ifadelerini kullandı.


#The Economist dergisi
#seçim 2023
#recep tayyip erdoğan
43 dakika önce
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