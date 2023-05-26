|
Seçim

Muharrem İnce: Erdoğan 'geçmiş olsun' dedi Kılıçdaroğlu mitinge çağırdı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi aradığını yazdı. Annesinin rahatsızlığını öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye "Senin için ne yapabilirim, hasta olan annen için ne yapabilirim" diye sorduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ise Tandoğan mitingine davet ettiğini ifade etti.

13:11 . 26/05/2023 Cuma
Diğer
Recep Tayyip Erdoğan - Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu

Recep Tayyip Erdoğan - Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu

Hürriyet Gazetesi'nin yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden 3 gün önce adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin annesinin rahatsız olduğunu öğrenince aradığını,
"Senin için ne yapabilirim, hasta olan annen için ne yapabilirim"
diye sorduğunu yazdı.
Bir gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisini aradığını belirten Muharrem İnce'nin
"Kemal Bey aradı beni bir gün sonra, Tandoğan mitingine davet etti."
dediğini ifade etti.
Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Muharrem İnce yalnız bırakılmasına rağmen linç kampanyasına karşı uzun süre direndi. Sağlık durumu bozulan İnce sonunda çekildi. Ama sağlığı bozulan sadece Muharrem İnce değilmiş. Annesi Zekiye Hanım linç kampanyasından çok etkilenmiş. Tabii ki o bir anne. Sonunda hasta olmuş. Muharrem İnce’nin çekilme kararı almasında annesinin hasta olması da çok etkili olmuş.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı üzerine Muharrem İnce’yi aramıştı. İnce’yi Kılıçdaroğlu da aramıştı. Muharrem İnce’nin yakın çevresine, iki liderle görüşmesine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptığı söyleniyor
. 'Erdoğan aradı. Annemin hasta olduğunu öğrenmiş. Geçmiş olsun, dedi.
Annen için ne yapabilirim, diye sordu. Senin için ne yapabilirim, diye sordu. Kemal Bey aradı beni bir gün sonra, Tandoğan mitingine davet etti.'
İşte iki lider, iki farklı yaklaşım.
Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey."


#Muharrem İnce
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#seçim
#Abdulkadir Selvi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konya Karapınar Seçim Sonuçları Oy Oranı 2023