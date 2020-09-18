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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gaziler Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gaziler Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazilerimiz için her türlü imkanları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atıyoruz. Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz için gerekenleri yapmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, Türk milletinin gazi bir millet olduğunu ve bu milletin bir mensubu olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Milletin ve ülkenin varlığını devam ettirmesinde, Anadolu topraklarının vatan kılınmasında, gaza anlayışının en önde gelen değerler arasında yer aldığına vurgu yapan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Bizler Balkan Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Mısır ve Suriye'den Galiçya'ya, Kafkas Cephesi'nden İstiklal Harbi'ne kadar coğrafyamızın dört bir köşesinde mücadele eden kahramanlarımızın aziz hatıralarıyla büyümüş bir nesiliz."

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Gaziler Günü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Acaba bu inin içinde ne var diye düşünmediniz. Evelallah 'ya Allah Bismillah' diyerek inlerine girdiniz oraları onlara zindan ettiniz.' diye konuştu.


Erdoğan, "Milletimiz dün olduğu gibi bugün de 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek istiklalini ve istikbalini savunmayı sürdürmektedir. Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir. Yiğitlerimizin yurt içinde ve yurt dışında yazdıkları kahramanlık destanlarına her gün bir yenisini ekliyor olmalarıyla iftihar etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazilerimiz için gerekenleri yapmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin bu hasletleriyle kendi ülkesini ve halkını korumanın yanında bölgesindeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların, soydaşların umudu haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazilerimiz için her türlü imkanları seferber etmek suretiyle atılması gereken adımları atıyoruz. Her zaman destekçisi olduğumuz gazilerimiz için gerekenleri yapmaya da devam edeceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e İstiklal Mücadelesi'ndeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor; bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımı sunuyorum."

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