Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Zurabişvili'ye teşekkür

Baykal'a dedim ki: Annem "oyumu sen kullan günahı vebali senin boynuna" diyor biz Anadolu'dan nasıl oy alacağız

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'de görev yaptığı dönemde partide mescit açtırmak için çok uğraştığını belirterek, 'CHP'de namazı A4 kâğıtları üstünde kalıyordum. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Seccade götürmek bile yasaktı. Milletimiz duysun. Ben A4 kâğıtlarını bantla birleştiriyordum, üzerinde namaz kılıyordum, sonra o kağıtları toplayıp çöpe atıyordum.' diye konuştu.



Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile arasında geçen diyaloğu da anlatan Sayan 'Bir gün Baykal'a geldim dedim ki, 'Biz seçim kazanamayız. Benim annem bugün seçimde kimliğini getirdi bana dedi ki al benim oyumu sen götür kullan. Ben oy vermek istemiyorum günah vebal senin boynuna.' diyor.' Bunu oğlu CHP'nin en üst yönetiminde olan bir anne söylüyor. Biz Anadolu'dan nasıl oy alacağız?'

