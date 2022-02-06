Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Zurabişvili'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı, iyi temennileriniz için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum. Sizler nezdinde Gürcistan halkına selamlarımızla..." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı, iyi temennileriniz için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum. Sizler nezdinde Gürcistan halkına selamlarımızla..." ifadelerine yer verdi.
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