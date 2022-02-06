Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan geçmiş olsun temennisinde bulunan Zurabişviliye teşekkür
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Zurabişvili'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye teşekkür etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan geçmiş olsun temennisinde bulunan Zurabişviliye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı, iyi temennileriniz için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum. Sizler nezdinde Gürcistan halkına selamlarımızla..." ifadelerine yer verdi.

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