Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere Gabar mesajı: Yaptığımız hamlelerle kirli tezgahı bozuyoruz

"Dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar’da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık. Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor. Biz yaptığımız hamlelerle işte bu oyunu, işte bu kirli tezgâhı bozuyoruz"