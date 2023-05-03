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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere Gabar mesajı: Yaptığımız hamlelerle kirli tezgahı bozuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Gabar'da petrol bulunmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda Erdoğan, "Dün tarihimizin en büyük petrol Rezervini Cudi Gabar’da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık. Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor. ifadelerini kullandı.

09:37 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Gabar'da petrol bulunmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


Paylaşımda Erdoğan,
"Dün tarihimizin en büyük petrol rezervini Cudi Gabar’da keşfetmenin sevincini milletimizle paylaştık. Bir dönem teröristlerin gezdiği dağlarımızdan artık yüreklerimizi yakan haberler değil, müjdeler geliyor. Biz yaptığımız hamlelerle işte bu oyunu, işte bu kirli tezgâhı bozuyoruz"
ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Gabar
#Cudi
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