Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere yaz spor kampı müjdesi: Bu sene de devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu. Sekiz saat süren toplantı sonrası 'Güçlü Türkiye' vurgusu yapan Erdoğan, "Milletimizin refahını artıracağız." dedi. "Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz." ifadeleriyle yeni anayasa mesajı da veren Erdoğan, kırsal göçmeni küçümseyen açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Ülke değişiyor ama bunların millete bakışı asla değişmiyor. Bu zihniyetin 2023 yılında bile varlığını sürdürmesi utanç vericidir." sözleriyle tepki gösterdi.