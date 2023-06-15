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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere yaz spor kampı müjdesi: Bu sene de devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında geçen sene gençler için hayata geçirilen yaz spor kampı uygulamasına değinen Erdoğan, bunun bu sene de devam edeceğini duyurdu. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Yaz kampları, yaz spor kampları ve Seyahatsever programlarımızı bu sene de devam ettiriyoruz. Genç kardeşlerime hayırlı olsun." dedi.

00:49 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine ile ikincisi gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer verdiği konulardan birisi de geçene sene gençler için hayata geçirilen yaz spor kampı uygulaması oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen ve 25 yaş ile sınırlandırılan uygulama ile gençlerin sosyal, sportif, kültürel ve kişisel gelişim amaçlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir müjdeyi duyurdu.

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, yaz kamplarının bu sene de devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin büyük ilgi gösterdiği yaz kampları, yaz spor kampları ve Seyahatsever programlarımızı bu sene de devam ettiriyoruz. Genç kardeşlerime hayırlı olsun."




#Yaz Spor Kampı
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
#Recep Tayyip Erdoğan
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