Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere yaz spor kampı müjdesi: Bu sene de devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine ile ikincisi gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer verdiği konulardan birisi de geçene sene gençler için hayata geçirilen yaz spor kampı uygulaması oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen ve 25 yaş ile sınırlandırılan uygulama ile gençlerin sosyal, sportif, kültürel ve kişisel gelişim amaçlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir müjdeyi duyurdu.
Toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, yaz kamplarının bu sene de devam edeceğini açıkladı.
"Gençlerimizin büyük ilgi gösterdiği yaz kampları, yaz spor kampları ve Seyahatsever programlarımızı bu sene de devam ettiriyoruz. Genç kardeşlerime hayırlı olsun."