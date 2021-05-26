Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklama: İçişleri Bakanımızın yanındayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

14 aydır devam eden salgın sürecinde milletimizin güvenliği, aşını, işini korumak için devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Pek çok ülkenin aksine kamu güvenliğini tehdit edecek bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı yalnız bırakmadık.

Merkezi yönetim bütçesinden ilaç, tıbbi malzeme, sağlık personeline ek ödeme gibi kalemler için yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. 645 bin emeklimizin maaşını 1500 TL'ye çıkardık, bayram ikramiyelerini de 1100 TL'ye yükselttik. Vergi indirimleriyle devletin 26 milyar lirayı bulan alacağından vazgeçtik. 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımı gerçekleştirdik.

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Şu ana kadar saydığım ödemelerin tutarı Haziran sonu itibariyle 181 milyar liraya ulaşacaktır. 400 bin firmanın, 8 milyon vatandaşın, 848 bin esnafın faydalandığı kredilerin toplamı 315 milyar lirayı geride bırakmıştır. Ertelenen borçların yıl sonunda 219 milyar lirayı bulacaktır.

Salgından etkilenen tüccar, sanayici için nefes kredisi için de çalışmalara başlandı. Çiftçilerimiz için de sezonu açılan hububat ve bakliyat alım fiyatlarını ilan ettik. Bakliyatta alım fiyatını kırmızı mercimekte 5 bin liraya, nohutta 4 bin 50 TL'ye çıkardık. Çayda kilo fiyatını 4 TL olarak belirledik. Üreticiyi kolayan, tüketiciyi koruyan yeni mahsül fiyatları sezonunun hayırlı olmasını diliyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/gpXJs5muXT REKLAM May 26, 2021

"SİNSİ OPERASYONLARI AKAMETE UĞRATACAĞIZ"

2021 büyüme oranının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ekonomi reform programımızda yer alan somut düzenlemeleri çıkarmaya başladık. En büyük başarımız hükümetlerimiz döneminde tüm vatandaşlarımıza iş ve istikrarlı iklim sağlamak olmuştur.

İstikrar ve güvenli ortamı hedef alan çeşitli saldırıların hedefi insanlarımızı karamsarlığa sürüklemektir, bu açıktır. Oyunları, tuzakları bozacağız. Bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

"KİMİN SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE, YEMİNLİ TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA YÜRÜDÜĞÜNÜ MİLLETİMİZ GÖRÜYOR"

Biz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimize sahip çıktıkça milletimiz ile aramızdaki uhuveti hiçbir saldırı bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor.

YENİ ANAYASA

Türkiye'yi siyasetten teröre kadar her alanda ağır maliyetleri olan 1990'lı yılların istikrarsızlık dönemi 3 Kasım 2002 seçimleri ile sona ermiştir. Milletimiz AK Parti'yi iktidara getirerek yeni bir dönemin perdelerini açmıştır. Benim üniversiteye girdiğim dönemde üniversiteye girme şansı 10'da birdi. Şimdi bu 10'da 10'a yükseldi. Eğitim yolculuğu bitmeyen ve bitmeyecek olan bir mücadeledir. Şehir hastanelerimiz salgın döneminde adeta destan yazan kurumlar haline dönüştü. Adalet insanın en çok hassasiyet gösterdiği konudur. Adaletin temelinde dışa bağımlılığı kaldırma vardır. Bağımsız ve tarafsız yargı da adaletin temelidir.

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Geçmişte belli bir ideolojiye hizmet eden Hakimler ve Savcılar Kurulları'nı önce vesayet güçlerinin ardından FETÖ'nün yargıyı araçsallaştırdığı dönemlerin ağır tecrübelerini hep birlikte ağır bedeller ödeyerek yaşadık. Bugün aynı kurulda milletin seçtiği Cumhurbaşkanı ve vekillerin seçtiği üyeler var. Dün seçim gerçekleştirildi. Kurula üye seçilmesinde uzlaşmayı sağlayan siyasi partilere teşekkür ediyorum. Bu uzlaşma yeni anayasa çalışmaları içinde ümit vericidir.

İnşallah yeni anayasa da milletin vicdanından da çıkacak, yarınlara bırakacağımız en değerli miras olacaktır. 1. yargı paketi ifade özgürlüğünün güvencesini arttıran değişiklikler yapmıştık. 2. yargı paketinde infaz aşamasına ilişkin çözüm bekleyen konuları ele almıştık. 3. yargı paketinde hukuk davalarında yargılamanın daha etkin yürütülmesine ilişkin reformlar yapmıştık. E-duruşma uygulaması salgın sürecinde yargının işleyişine büyük kolaylık sağlamıştır.

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Reform çalışmalarımızın yeni halkasını oluşturan 4. yargı paketi de yakında meclisimize sunulacak. İdari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran çok önemli yenilikler getirilmektedir. Hemen ardından 5. yargı paketi için kolları sıvıyoruz. amacımız 15 Temmuz'da milletin yazdığı destanı hukukla taçlandıran yargının daha iyi işlemesidir.

"SÖZDE BABALARIN RACON KESTİĞİ TÜRKİYE GERİDE KALDI"

İktidara geldiğimizde emniyet konusunda tarihi başarılara imza attık. Terör örgütlerinin, suç çetelerinin cirit attığı Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirdik. Terör meselesini ülkemizin gündeminden çıkarmak için dünyada tecrübe edilmiş tüm yolları denedik. Çözüm süreci diye hafızalara kazınan yöntemle terör örgütlerini suhuletle sınırlarımızdan çıkarmanın yollarını aradık. PKK'nın bu yaklaşımını kendi emelleri için kullandıklarını görünce de teröristlerin başını ezmekte tereddüt etmedik. FETÖ'yü devlet ve toplum hayatımızdan kazıyıp atmak için yoğun çaba harcıyoruz. İriliş ufaklı pek çok terör örgütünü eylem yapamaz hale getirdik. Suç örgütlerine karşı da tavizsiz bir mücadele yürüttük.

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Geçmişte etki sahibi olan suç örgütlerini 19 yıl boyunca ellerindeki imkanları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendilerinden menkul, sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik.

Uyuşturucu suçları ile mücadele ederken kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Dünyada uyuşturucu suçlarına en ağır ceza verilen ülkelerin başında geliyoruz. Sadece son 3.5 yılda 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alınmıştır. Organize suç örgütlerine karşı 5 yılda 21 binden fala kişi gözaltına alınmış, 8 bine yakın kişi tutuklanmıştır. Kaçakçılık operasyonlarında da tarihi rekorlar kırılmıştır. Suç sayıları azalırken suçların aydınlatılma oranları da giderek yükselmektedir.

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"GELİN HANIMA DERS VERDİLER"

Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur. Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa denilen bir şey var. Bu millet unutmaz. Saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun oturmasını istedik. Buna da devam ediyoruz.

"İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Ülkede mikserler var. Süleyman Soyluyu hedef alan saldırıların hedefinde güven ortamından duyulan rahatsızlık var. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız, yanında olacağız.

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BİNALİ YILDIRIM'A DESTEK

Binali Yıldırım'ın da oğlu üzerinden hedef alınması asıl niyeti gösteriyor. Ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmedik, bu tezgahı da bozacağız.

Bay Kemal, Meral, size buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın. Suç çetelerinin mensuplarını nereye kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Bunları da FETÖ'cüler gibi yargıya getirene kadar peşlerini bırakmayacağız.

Ayrıntılar geliyor...