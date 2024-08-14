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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e 'Dünya 5'ten büyüktür' yanıtı: BMGK'nın reforma tabi tutulması görüşünüz kıymetli

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" şiarına benzer şekilde, Afrika'nın Konsey'de daimi olarak temsil edilmemesinin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'in bu paylaşımına yanıt vererek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir." dedi.

Hüseyin Berk
20:52 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:21 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
Cumhurbaşkanı Erdoğan - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, New York’ta 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na damga vuran "Dünya 5’ten büyüktür" sözleri dünyaya ilham oluyor.

Son olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio
Guterres, Konsey’de Afrika’nın temsil edildiği bir reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve daimi olarak temsil edilmemesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"BMGK'nın reforma tabi tutulması görüşünüz kıymetli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'in X hesabından yaptığı bu paylaşıma yanıt vererek,
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir."
dedi.

"'Dünya 5’ten Büyüktür' demeyi, 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz"

Erdoğan'ın Guterres'e verdiği yanıt şöyle:

"Sayın Genel Sekreter,

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir.

Afrika kıtasının ve tüm Afrikalı kardeşlerimizin de bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmelidir.

Dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden; küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur.

Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak “Dünya 5’ten Büyüktür” demeyi, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz.

Türkiye olarak, adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi’nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Antonio Guterres
#Birleşmiş Milletler
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