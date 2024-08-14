Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e 'Dünya 5'ten büyüktür' yanıtı: BMGK'nın reforma tabi tutulması görüşünüz kıymetli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan "DEAŞ ile en büyük mücadeleyi vermiş bir ülke lideri olarak Suriye ve Irak başta olmak üzere kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlığından bıktık usandık. Bu bölgelerdeki tehdit sadece DEAŞ değildir. Asıl tehdit, vekalet savaşlarının aracı olan kullanılmak üzere beslenen terör örgütleridir. Bir kez daha diyoruz ki dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür." dedi.