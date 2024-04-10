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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas lideri Haniye'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Haniye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Hüseyin Berk
20:48 - 10/04/2024 Wednesday
Güncelleme: 21:16 - 10/04/2024 Wednesday
Yeni Şafak
İsmail Haniye - Cumhurbaşkanı Erdoğan
İsmail Haniye - Cumhurbaşkanı Erdoğan

İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Haniye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

"İsrail insanlık suçlarının hesabını verecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#İsmail Haniye
#Hamas
#İsrail
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