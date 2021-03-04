Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.
Erdoğan'dan Erbaş'ın oğluna taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş’ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından da bir taziye paylaşımında bulundu.
Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin #Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu.
Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun.
Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin #Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu.