Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

FOTOĞRAF 17 Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile 14.25'te irtibatın kesildiğini ve arama kurtarma çalışmaları sonucu kırıma uğradığının tespit edildiğini açıkladı. Kaza sonucu helikopterde bulunan 11 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin ise yaralandığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 11’inin şehit olduğu, 2 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 11 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin ise yaralandığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Erdoğan'dan Erbaş'ın oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş’ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından da bir taziye paylaşımında bulundu.

Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin #Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu.



Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 4, 2021





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