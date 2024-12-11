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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazası şehitlerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazası şehitlerine başsağlığı mesajı

14:0611/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kara Havacı Teğmen Tunahan Dağlı, Kara Havacı Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Kara Havacı Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.



Isparta’da eğitim uçuşu yaparken havada temas eden 2 askeri helikopterden birinin düştüğü kazada Tuğgeneral İsa Baydilli, astsubaylar Hüseyin İpek, Taha Nergis ile teğmenler, Mustafa Atakan Dut, Tunahan Dağlı ve Ceyhun Kalyoncu şehit oldu.





#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Isparta

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