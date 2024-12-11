Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazası şehitlerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kara Havacı Teğmen Tunahan Dağlı, Kara Havacı Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Kara Havacı Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Isparta'da askeri helikopter düştü: Biri Tuğgeneral altı şehit

Isparta’da eğitim uçuşu yaparken havada temas eden 2 askeri helikopterden birinin düştüğü kazada Tuğgeneral İsa Baydilli, astsubaylar Hüseyin İpek, Taha Nergis ile teğmenler, Mustafa Atakan Dut, Tunahan Dağlı ve Ceyhun Kalyoncu şehit oldu.