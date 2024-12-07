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Şehit polis uğurlandı

Şehit polis uğurlandı

04:007/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Şehit, İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Seferihisar Garnizon Şehitliği’ne defnedildi.
Şehit, İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Seferihisar Garnizon Şehitliği’ne defnedildi.

İzmir’de silahlı saldırıda yaralanan Polis Memuru Mehmet Tozun, tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra şehit oldu. Tozun, Seferihisar Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Çocukları Emir Ege ve Doğa, babasının tabutuna sarılarak veda etti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım'da silahlı saldırıda yaralanan Polis Memuru Mehmet Tozun dün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Tozun’un Türk bayrağına sarılı naaşı, Seferihisar ilçesindeki evinde helallik alınmasının ardından Fatma Tevfik Uyar Camii’ne getirildi. Burada ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra devlet erkanı ve mesai arkadaşları da katıldı. Tozun’un annesi Asiye ve babası Ramazan Tozun, oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü. Şehidin eşi Sultan Bulut, çocukları Emir Ege (10) ve Doğa Tozun (4) da babalarına tabutu öperek veda etti. Şehit, İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Seferihisar Garnizon Şehitliği’ne defnedildi.


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#İzmir
#cenaze

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