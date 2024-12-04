Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Kızıldağ'ın vasiyeti üzerine cenaze töreni, Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlendi. Törene, annesi Ayşe (45), babası İsmail (49), 2 yıllık eşi Esma Kızıldağ, kardeşleri Şengül (22), Rumeysa (11), Fırat Efe Kızıldağ (3), Mühide Acal (23) ile yakınları, askeri erkan, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin eşi, annesi ve kız kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağıtlar yaktı. Şehidin eşi Esma Kızıldağ, "Canım eşim. Doyamadım Allah'ım" diyerek fotoğrafını öpüp, gözyaşı döktü. Şehidin küçük kardeşi Fırat Efe Kızıldağ da bir yakınının kucağında ağabeyinin tabutunu öptü. Şehit Kızıldağ'ın cenazesi, kılınan namazın ardından yine vasiyeti üzerine Feke ilçesi Ormancık Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.