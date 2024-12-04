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Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

14:474/12/2024, Çarşamba
DHA
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Şehit Kızıldağ'ın cenazesi, kılınan namazın ardından yine vasiyeti üzerine Feke ilçesi Ormancık Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Şehit Kızıldağ'ın cenazesi, kılınan namazın ardından yine vasiyeti üzerine Feke ilçesi Ormancık Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25), memleketi Adana'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek ağlayan eşi Esma Kızıldağ (25), "Canım eşim. Doyamadım Allah'ım" diye gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Kızıldağ'ın vasiyeti üzerine cenaze töreni, Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlendi. Törene, annesi Ayşe (45), babası İsmail (49), 2 yıllık eşi Esma Kızıldağ, kardeşleri Şengül (22), Rumeysa (11), Fırat Efe Kızıldağ (3), Mühide Acal (23) ile yakınları, askeri erkan, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Doyamadım Allah'ım"

Şehidin eşi, annesi ve kız kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağıtlar yaktı. Şehidin eşi Esma Kızıldağ, "Canım eşim. Doyamadım Allah'ım" diyerek fotoğrafını öpüp, gözyaşı döktü. Şehidin küçük kardeşi Fırat Efe Kızıldağ da bir yakınının kucağında ağabeyinin tabutunu öptü. Şehit Kızıldağ'ın cenazesi, kılınan namazın ardından yine vasiyeti üzerine Feke ilçesi Ormancık Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


#Eren Kızıldağ
#Pençe-Kilit operasyonu
#Esma Kızıldağ

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